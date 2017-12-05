Уолкотт близок к уходу из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт близок к уходу из лондонского клуба, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "канониры" готовы продать 28-летнего футболиста уже в январе, так как он не входит в планы главного тренера команды Арсена Венгера.

Отмечается, что в услугах Уолкотта заинтересованы "Вест Хэм" и "Саутгемптон".

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