Уолкотт: "Чувствовал, что нужно уходить из "Арсенала"

Вингер лондонского "Арсенала" Тео Уолкотт прокомментировал свой переход в "Эвертон".

"Я чувствовал, что мне пора уходить из "Арсенала". Было грустно, но это одновременно и захватывающе. Я хочу возродить свою карьеру и подтолкнуть "Эвертон" к победам, которых клуб уже добивался раньше. Я хочу быть частью чего-то большого, и я чувствую, что это место мне подходит", - цитирует 28-летнего футболиста официальный сайт "ирисок".

Напомним, Уолкотт подписал с "Эвертоном" контракт сроком на 3,5 года. | soccernews.ru