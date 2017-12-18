Уолкотт и Мустафи восстановились после травм

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился новостями из лазарета в преддверии матча Кубка Лиги против "Вест Хэма".

"В понедельник Рэмзи приступил к пробежкам. Скорее всего, он вернётся на поле в январе. Мустафи здоров. Я не планирую его использовать в матче с "Вест Хэмом", но он уже готов играть. Уолкотт готов на 100 процентов, он примет участие в следующей встрече" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

Напомним, что матч "Арсенал" – "Вест Хэм" состоится во вторник в 22:45 по московскому времени.

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