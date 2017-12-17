Уолкотт может перейти в "Валенсию"

Теги арсенал лондонтео уолкоттваленсия

Уолкотт может перейти в "Валенсию"

"Валенсия" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Тео Уолкотту, сообщет El Gol Digital.

По сведениям издания, испанский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом. Трансфер вполне может состояться, так как форвард перестал получать регулярную игровую практику.

В этом сезоне 28-летний Уолкотт провел за "Арсенал" 11 матчей во всех турнирах Уолкотт, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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