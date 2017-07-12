Уолкотт не будет уходить из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт не будет уходить из команды этим летом.

Футболист заявил, что готов конкурировать за место в в основном составе лондонского клуба.

В игроке заинтересован "Вест Хэм", но самого Уолкотта такой вариант не интересует.

Ожидается, что за футболиста "Арсенал" хочет выручить более 30 миллионов евро.

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