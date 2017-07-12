Уолкотт не будет уходить из "Арсенала"

Теги тео уолкоттарсенал лондон

Уолкотт не будет уходить из "Арсенала"Полузащитник "Арсенала" Тео Уолкотт не будет уходить из команды этим летом.

Футболист заявил, что готов конкурировать за место в в основном составе лондонского клуба.

В игроке заинтересован "Вест Хэм", но самого Уолкотта такой вариант не интересует.

Ожидается, что за футболиста "Арсенал" хочет выручить более 30 миллионов евро.

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