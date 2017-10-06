Уолкотт покинет "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" уже в зимнее трансферное окно выставит своего вингера Тео Уолкотта на трансфер, информирует Daily Express.

Сам 28-летний футболист, по сведениям издания, намерен продолжить карьеру в воем родном "Саутгемптоне".

В нынешнем сезоне Уолкотт забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 7 матчах за "Арсенала".

Напомним, "Арсенал" поборется с "Атлетико" за хавбека "Трабзонспора". | soccernews.ru