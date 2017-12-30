Уолкотт поставил условие "Арсеналу" для своего ухода

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Уолкотт поставил условие "Арсеналу" для своего уходаВингер лондонского "Арсенала" Тео Уолкотт готов будет покинуть свой клуб при одном условии, информирует Express.

По сведениям издания, 28-летний футболист считает, что он еще способен принести пользу "канонирам", которые желают с ним расстаться. Поэтому он планирует сменить клуб лишь на временной основе - уйти в аренду в другую команду лишь до конца текущего сезона. Своими выступлениями на новом месте Уолкотт намерен доказать, что он достоин выступать за "Арсенал".

Напомним, Уилшер желает продлить контракт с "Арсеналом". | soccernews.ru

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