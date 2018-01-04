Уолкотт предложил свои услуги итальянскому топ-клубу

Вингер "Арсенала" Тео Уолкотт рассматривает вариант с переездом в Италию во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Football Italia, 28-летний англичанин предложил свои услуги "Милану". Реакция "россонери" пока неизвестна.

Стоит отметить, что в Уолкотте заинтересованы "Саутгемптон", "Эвертон", "Вест Хэм" и "Ньюкасл", однако эти клубы не участвуют в еврокубках в этом сезоне.

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