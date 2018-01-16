Уолкотт прибыл на медобследование в "Эвертоне"

Вингер "Арсенала" Тео Уолкотт в ближайшее время станет игроком "Эвертона", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 28-летний футболист уже прибыл в расположение "ирисок" для прохождения медицинского обследования.

Сегодня стороны согласуют последние детали перехода и, скорее всего, завтра о трансфере будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что "Эвертон" заплатит за Уолкотта 22,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru