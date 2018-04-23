Уолкотт принёс "Эвертону" победу над "Ньюкаслом"

В рамках 35-го тура АПЛ "Эвертон" дома одержал минимальную победу над "Ньюкаслом" благодаря голу Тео Уолкотта в начале второго тайма.

"Эвертон" – "Ньюкасл" - 1:0

Гол: Уолкотт, 51 - 1:0.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Кин, Шнайдерлин (Дэвис, 52), Гуйе, Уолкотт, Болази (Кэлверт-Льюин, 59), Руни, Тосун (Ньяссе, 85).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди, Ритчи (Мерфи, 79), Диаме, Шелви (Мерино, 83), Йедлин, Перес, Слимани (Гэйл, 63).

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