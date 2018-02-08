Уолкотт рассказал о причинах трансфера в "Эвертон"

Вингер "Эвертона" Тео Уолкотт поведал, что стало важным фактором в его переходе в мерсисайдский клуб.

"Эллардайс - одна из главных причин, почему я решил перейти в "Эвертон". Мне хотелось поработать с таким тренером, который поможет мне проявить свои лучшие качества. Мы недолго поработали с Эллардайсом в сборной, а теперь видимся каждый день. Интенсивность его тренировок, требования - всё просто отлично. Мне нравится приходить на тренировки каждый день и стараться работать лучше, чем днём ранее" - цитирует 28-летнего футболиста официальный сайт "ирисок".

Отметим, что Уолкотт пока успел сыграть за "Эвертон" только 3 матча, но отметился в них тремя результативными действиями - двумя голами и ассистом.

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