Уолкотт сфотографировался с питоном (фото)

Теги арсенал лондонтео уолкотт

Уолкотт сфотографировался с питоном (фото)

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт выложил фотографии с питоном в своем Инстаграме.

Фото: Уолкотт с питоном.

Форвард провел небольшую фотосессию со змеей на шее в день семьи, чтобы впечатлить своего сына Финли.

Не пропустите: Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июля. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов