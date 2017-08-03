Уолкотт сфотографировался с питоном (фото)

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт выложил фотографии с питоном в своем Инстаграме.

Фото: Уолкотт с питоном.

Форвард провел небольшую фотосессию со змеей на шее в день семьи, чтобы впечатлить своего сына Финли.

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