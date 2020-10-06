Уолкотт вернулся в "Саутгемптон", который покинул почти 15 лет назад

Нападающий Тео Уолкотт перешёл из "Эвертона" в "Саутгемптон", сообщает официальный сайт клуба.

"Святые" арендовали 31-летнего футболиста до завершения текущего сезона.

Уолкотт является воспитанником "Саутгемптона", покинул он команду в январе 2006 года ради лондонского "Арсенала".

Проведя 12 сезонов в составе "канониров", форвард отправился в "Эвертон", где забил 11 голов и сделал 9 ассистов в 85 матчах.

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