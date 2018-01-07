Уолкотт заинтересовал клуб из АПЛ

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино заявил, что клуб интересуется форвардом "Арсенала" Тео Уолкоттом.

"Я говорил об Уолкотте с руководством, он хороший футболист, но полагаю, что у игрока такого уровня будет достаточно предложений. Нам будет трудно его заполучить.

Надеюсь, мы сможем приобрести тех игроков, которые нас усилят. Такова цель клуба на данный момент. Понятно, что работать на трансферном рынке сложно, но мы действуем" - приводит слова Пеллегрино The Sun.

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