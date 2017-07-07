Уолтерс стал игроком "Бернли"

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Уолтерс стал игроком "Бернли"
Ирландский нападающий "Сток Сити" Джонатан Уолтерс перешел в "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "бордовыми" контракт до лета 2019 года.

33-летний Уолтерс выступал за "Сток" с 2011 года, провел за клуб 271 матч и забил 62 гола. Ранее играл за "Блэкберн", "Болтон", "Халл Сити", "Крю Александру", "Барнсли", вновь "Халл", "Сканторп", "Рексхэм", "Честер" и "Ипсвич". За сборную Ирландии сыграл 49 матчей и забил 14 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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