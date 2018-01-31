"Уотфорд" арендовал хавбека "Сандерленда" Ндонга

Габонский полузащитник "Сандерленда" Дидье Ндонг стал игроком "Уотфорда", сообщает официальный сайт клуба.

"Вишни" арендовали футболиста до конца этого сезона с правом последующего выкупа.

23-летний Ндонг выступал за "Сандерленд" с 2016 года, провел за клуб 36 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Сфахен" и "Лорьян". За сборную Габона сыграл 18 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Малага" арендовала форварда "Уотфорда". | http://soccernews.ru