"Уотфорд" арендовал хавбека "Сандерленда" Ндонга

Теги сандерлендуотфорд

"Уотфорд" арендовал хавбека "Сандерленда" Ндонга

Габонский полузащитник "Сандерленда" Дидье Ндонг стал игроком "Уотфорда", сообщает официальный сайт клуба.

"Вишни" арендовали футболиста до конца этого сезона с правом последующего выкупа.

23-летний Ндонг выступал за "Сандерленд" с 2016 года, провел за клуб 36 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Сфахен" и "Лорьян". За сборную Габона сыграл 18 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Малага" арендовала форварда "Уотфорда". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

"Барселона" принимает "Валенсию" в первом полуфинальном матче Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов