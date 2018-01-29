"Уотфорд" близок к подписанию Деулофеу

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"Уотфорд" близок к подписанию Деулофеу

"Уотфорд" близок к подписанию вингера "Барселоны" Жерара Деулофеу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы находятся в заключительной стадии переговоров. Скорее всего, "шершни" арендуют 23-летнего испанца без права выкупа.

Ожидается, что Деулофеу в течение суток прилетит в Лондон для завершения сделки.

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