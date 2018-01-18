"Уотфорд" близок к подписанию форварда "Лестера"

Форвард "Лестера" Ислам Слимани в ближайшее время станет игроком "Уотфорда", сообщает The Times.

По сведениям издания, трансфер должен состояться до конца текущей недели. В борьбе за 29-летнего алжирца "шершни" опередили "Ньюкасл".

В этом сезоне Слимани сыграл за "Лестер" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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