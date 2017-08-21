"Уотфорд" близок к покупке нападающего "Бенфики"

Форвард "Бенфики" Андре Каррильо вскоре может стать игроком "Уотфорда", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы почти согласовали переход 26-летнего перуанца. Скорее всего, речь идёт об аренде на один сезон.

Каррильо выступает за "Бенфику" с лета 2016 года, сыграл 31 матч и забил 3 гола.

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