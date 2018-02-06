"Уотфорд" – "Челси" - 4:1 (обзор)

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"Уотфорд" – "Челси" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура АПЛ между "Уотфордом" и "Челси".

Не пропустите: "Челси" разваливается на глазах: "Уотфорд" поиздевался над "пенсионерами". | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 26-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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