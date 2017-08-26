"Уотфорд" договорился с "Арсеналом" о трансфере Гиббса

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"Уотфорд" договорился с "Арсеналом" о трансфере Гиббса

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс близок к переходу в "Уотфорд", сообщает ESPN.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро. "Уотфорду" осталось согласовать с футболистом  детали личного соглашения.

Отметим, что контракт Гиббса с "канонирами" истекает летом 2018 года.

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