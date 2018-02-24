"Уотфорд" дома одолел "Эвертон"

В рамках 28-го тура АПЛ "Уотфорд" на своём поле одержал минимальную победу над "Эвертоном" благодаря голу Троя Дини.

"Уотфорд" – "Эвертон" - 1:0

Гол: Дини, 79 - 1:0.

"Уотфорд": Карнезис, Предль, Холебас, Янмат, Мариаппа, Капу, Дукуре, Деулофеу (Каррильо, 63), Перейра (Окака Чука, 56), Ришарлисон (Фемения, 56), Дини.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мартина, Кенни, Уильямс, Дэвис, Гуйе, Сигурдссон (Болази, 82), Уолкотт, Ньяссе (Тосун, 57), Руни (Кэлверт-Льюин, 82).

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