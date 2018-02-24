"Уотфорд" – "Эвертон" - 1:0 (обзор)

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"Уотфорд" – "Эвертон" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура английской Премьер-лиги между "Уотфордом" и "Эвертоном".

Не пропустите: "Уотфорд" дома одолел "Эвертон". | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 27 72
2 Ливерпуль 28 57
3 Манчестер Юнайтед 27 56
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 27 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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