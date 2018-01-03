"Уотфорд" готов заплатить за Ндонга почти девять миллионов евро



"Уотфорд" проявляет интерес к габонскому полузащитнику "Сандерленда" Дидье Ндонгу, сообщает Watford Observer.

По сведениям издания, "шершни" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 9 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Ндонг провел за "Сандерленд" 20 матчей во всех турнирах и отдал 5 голевых передач.

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