"Уотфорд" хочет купить Гиббса



"Уотфорд" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Кирану Гиббсу, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "шершни" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Ньюкасл" и "Вест Бромвич". "Канониры" оценивают игрока в 13,5 миллионов евро.

27-летний Гиббс выступает за "Арсенал" с 2007 года, провел за клуб 230 матчей и забил 6 голов.

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