"Уотфорд" и "Кристал Пэлас" расписали безголевую ничью

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"Уотфорд" и "Кристал Пэлас" расписали безголевую ничью

В рамках 35-го тура АПЛ "Уотфорд" сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

"Уотфорд" – "Кристал Пэлас" 0:0

"Уотфорд": Карнезис, Кэткарт, Холебас, Мариаппа, Кабаселе, Хьюз (Грэй, 79), Дукуре, Капу, Перейра (Ришарлисон, 55), Дини, Окака Чука (Фемения, 70).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Заа, Макартур (Бентеке, 81), Таунсенд, Кабай, Лофтус-Чик, Миливоевич.

Предупреждения: Уорд (21), Дукуре (29), ван Анхолт (45), Мариаппа (60), Заа (63), Лофтус-Чик (78), Томкинс (88), Кэткарт (89). | http://soccernews.ru

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