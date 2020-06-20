"Уотфорд" и "Лестер" сыграли вничью, забив по голу на последних минутах матча

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"Уотфорд" и "Лестер" сыграли вничью, забив по голу на последних минутах матча

В рамках 30-го тура АПЛ "Уотфорд" и "Лестер" не выявили победителя на "Викарэдж Роуд".

Команды обменялись голами в самой концовке матча - отличились Бен Чилуэлл и Крэйг Доусон.

"Уотфорд" – "Лестер" - 1:1

Голы: Чилуэлл, 90 - 0:1, Доусон, 90+3 - 1:1.

"Уотфорд": Фостер, Кабаселе, Фемения (Мариаппа, 77), Доусон, Мазина (Холебас, 88), Дукуре (Клеверли, 77), Капу (Чалоба, 77), Перейра (Уэлбек, 69), Хьюз, Сарр, Дини.

"Лестер": Шмейхель, Сеюнджю, Чилуэлл, Эванс, Джастин, Ндиди, Мэддисон, Олбрайтон (Ихеаначо, 83), Барнс (Грэй, 65), Тилеманс (Чоудури, 76), Варди.

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