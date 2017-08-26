"Уотфорд" интересуется защитником "Арсенала"

Защитник "Арсенала" Киран Гиббс вновь стал трансферной целью "Уотфорда", сообщает Sky Sports.

По информации источника, клубы сейчас ведут переговоры о переходе 27-летнего футболиста. Известно, что "канониры" готовы продать фулбека за 13 миллионов евро.

Гиббс является воспитанником "Арсенала", за основную команду выступает с 2007 года, сыграл 228 матчей, забил 6 голов и сделал 17 ассистов. Сдавался в аренду "Норвичу".

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