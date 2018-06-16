"Уотфорд" купил защитника "Эспаньола"

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"Уотфорд" купил защитника "Эспаньола"

"Уотфорд" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Эспаньола" Марка Наварро.

Сумма трансфера составила два миллиона евро. 22-летний испанец заключил с "шершнями" пятилетний контракт.

Наварро является воспитанником "Эспаньола", за основную команду "попугаев" выступал с 2017 года, сыграл 36 матчей и забил 3 гола. 

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