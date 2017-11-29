"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 2:4, "Вест Бромвич" - "Ньюкасл" - 2:2 (обзоры)

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"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 2:4, "Вест Бромвич" - "Ньюкасл" - 2:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 14-го тура чемпионата Англии.

Видео: "Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед" - 2:4.

 

Видео: "Вест Бромвич" - "Ньюкасл" - 2:2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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