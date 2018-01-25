"Уотфорд" может потерять своего ведущего полузащитника Ришарлисона, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, 20-летний бразилец хочет сменить клубную прописку из-за увольнения Марку Силвы с поста главного тренера "шершней".

Скорее всего, уход Ришарлисона состоится летом. "Уотфорд" намерен выручить от его продажи более 57 миллионов евро.

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