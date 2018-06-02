"Уотфорд" нацелился на итальянского защитника

"Уотфорд" нацелился на защитника "Болоньи" Адама Масину, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы практически договорились об условиях трансфера. "Шершни" заплатят за 24-летнего итальянца около 10 миллионов евро.

Масина является воспитанником "Болоньи", за основную команду выступает с 2014 года, сыграл 131 матч и забил 4 гола.

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