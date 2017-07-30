"Уотфорд" нацелился на Таски

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"Уотфорд" нацелился на Таски

Защитник "Спартака" Сердар Таски попал в сферу интересов "Уотфорда", сообщает Daily Mirror.

По сведениям издания, на трансфере настаивает коуч "Уотфорда" Марку Силва. Стоимость трансфера может составить 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Таски сыграл 19 матчей, но результативными действиями не отличился.

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