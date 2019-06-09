"Уотфорд" нацелился на защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо попал в сферу интересов "Уотфорда".

Как сообщает Sport.es, "шершни" заинтересованы в аренде 19-летнего француза. Переговоры между клубами уже стартовали.

Напомним, что "Барселона" подписала Тодибо в январе 2019 года. С футболистом был заключен контракт до лета 2023 года.

В минувшем сезоне он успел провести за "Барсу" два матча.

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