"Уотфорд" намерен купить форварда "Барселоны"

"Уотфорд" принял решение о будущем в команде форварда "Барселоны" Жерара Делофеу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб собирается выкупить футболиста и готовит предложение по его трансферу.

24-летний Деулофеу перешел в "Уотфорд" в январе на правах аренды, но из-за травмы сыграл за клуб всего 4 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2019 года.

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