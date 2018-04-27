"Уотфорд" намерен купить форварда "Барселоны"

Теги уотфордбарселонажерар деулофеу

"Уотфорд" намерен купить форварда "Барселоны"

"Уотфорд" принял решение о будущем в команде форварда "Барселоны" Жерара Делофеу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб собирается выкупить футболиста и готовит предложение по его трансферу.

24-летний Деулофеу перешел в "Уотфорд" в январе на правах аренды, но из-за травмы сыграл за клуб всего 4 матча, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2019 года.

Не пропустите: "Ювентусу" интересен защитник "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов