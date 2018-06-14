"Уотфорд" намерен купить вратаря "Севильи"

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"Уотфорд" намерен купить вратаря "Севильи"

"Уотфорду" проявляет интерес к вратарю "Севильи" Серхио Рико, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Севилья" оценивает голкипера в 15 миллионов евро, но англичане предлагают меньшую сумму.

В минувшем сезоне 24-летний Рико провел за "Севилью" 40 матчей во всех турнирах и пропустил 59 голов.

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