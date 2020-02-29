"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

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"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ

В рамках 28-го тура АПЛ "Уотфорд" разгромил "Ливерпуль".

Отметим, что это первое поражение "красных" в этом сезоне АПЛ. До этого мерсисайдцы один сыграли вничью и одержали 26 побед.

"Ливерпуль" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка. "Уотфорд" благодаря победе вышел из зоны вылета.

"Уотфорд" - "Ливерпуль" 3:0

Голы: Сарр, 54 - 1:0, Сарр, 60 - 2:0, Дини, 72 - 3:0

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр (Пуссетто, 82), Дини, Деулофеу (Перейра, 37).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Вейналдум (Лаллана, 61), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Минамино, 79).

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Все по делу, Уотфорд во втором тайме просто разорвал Ливерпуль.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пойдет на пользу холопам.

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