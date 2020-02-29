"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в этом сезоне АПЛ
В рамках 28-го тура АПЛ "Уотфорд" разгромил "Ливерпуль".
Отметим, что это первое поражение "красных" в этом сезоне АПЛ. До этого мерсисайдцы один сыграли вничью и одержали 26 побед.
"Ливерпуль" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка. "Уотфорд" благодаря победе вышел из зоны вылета.
"Уотфорд" - "Ливерпуль" 3:0
Голы: Сарр, 54 - 1:0, Сарр, 60 - 2:0, Дини, 72 - 3:0
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабаселе, Мазина, Дукуре, Капу, Хьюз, Сарр (Пуссетто, 82), Дини, Деулофеу (Перейра, 37).
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Вейналдум (Лаллана, 61), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Минамино, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18