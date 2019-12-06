"Уотфорд" назвал имя нового тренера

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"Уотфорд" назвал имя нового тренера

56-летний Найджел Пирсон возглавил "Уотфорд".

Как сообщает сайт клуба, с англичанином заключили контракт до конца текущего сезона. Напомним, что это уже третий тренер в клубе в этом сезоне. Ранее были уволены Хави Грасия и Кике Флорес.

Ранее Пирсон возглавлял "Саутгемптон", "Лестер", "Халл", "Дерби Каунти" и "Ауд-Хеверле Лёвен".

После 15 туров "Уотфорд" занимает в АПЛ последнее место, имея в активе 8 очков.

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