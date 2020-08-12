"Уотфорд" назвал "Ливерпулю" цену на форварда Сарра

Теги ливерпульуотфордисмаила сарртрансферы

"Уотфорд" назвал "Ливерпулю" цену на форварда Сарра

"Уотфорд" определился с ценой на сенегальского нападающего команды Исмаила Сарра, которым интересуется "Ливерпуль", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, "Уотфорд" оценивает футболиста не меньше, чем в 45 миллионов евро. Мерсисайдцы готовы заплатить требуемую сумму. Также интерес к форварду проявляют "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас"

В минувшем сезоне 22-летний Сарр провел за "Уотфорд" 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5

ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Спартак", уступая со счетом 1:5

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов