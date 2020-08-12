"Уотфорд" назвал "Ливерпулю" цену на форварда Сарра
"Уотфорд" определился с ценой на сенегальского нападающего команды Исмаила Сарра, которым интересуется "Ливерпуль", сообщает Evening Standard.
По сведениям издания, "Уотфорд" оценивает футболиста не меньше, чем в 45 миллионов евро. Мерсисайдцы готовы заплатить требуемую сумму. Также интерес к форварду проявляют "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас"
В минувшем сезоне 22-летний Сарр провел за "Уотфорд" 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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