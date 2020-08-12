"Уотфорд" назвал "Ливерпулю" цену на форварда Сарра

"Уотфорд" определился с ценой на сенегальского нападающего команды Исмаила Сарра, которым интересуется "Ливерпуль", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, "Уотфорд" оценивает футболиста не меньше, чем в 45 миллионов евро. Мерсисайдцы готовы заплатить требуемую сумму. Также интерес к форварду проявляют "Вулверхэмптон" и "Кристал Пэлас"

В минувшем сезоне 22-летний Сарр провел за "Уотфорд" 30 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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