"Уотфорд" назвал "Милану" стоимость Деулофеу

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"Уотфорд" назвал "Милану" стоимость Деулофеу

"Уотфорд" назвал "Милану" стоимость своего вингера Жерара Деулофеу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб затребовал за воспитанника "Барселоны" 25 миллионов евро.

"Россонери", в свою очередь, хотят арендовать 24-летнего испанца до лета 2019 года с правом последующего выкупа.

Напомним, что Деулофеу уже выступал за "Милан" в 2017 году на правах аренды.

В текущем сезоне футболист сыграл за "Уотфорд" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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