"Уотфорд" назвал "Наполи" цену на Деулофеу

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти попросил клуб подписать вингера "Уотфорда" Жерара Деулофеу.

Как сообщает Calciomercato, клубы не могут согласовать сумму трансфера. "Шершни" требуют за игрока 30 миллионов евро, но итальянский клуб не готов платить такую сумму и намерен добиться скидки.

Контракт 25-летнего испанца с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 12 забитых мячей и 5 результативных передач в 33 матчах.

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