"Уотфорд" назвал "Наполи" цену на Деулофеу
Наставник "Наполи" Карло Анчелотти попросил клуб подписать вингера "Уотфорда" Жерара Деулофеу.
Как сообщает Calciomercato, клубы не могут согласовать сумму трансфера. "Шершни" требуют за игрока 30 миллионов евро, но итальянский клуб не готов платить такую сумму и намерен добиться скидки.
Контракт 25-летнего испанца с клубом рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 12 забитых мячей и 5 результативных передач в 33 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17