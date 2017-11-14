"Уотфорд" не отпустил Марку Силву в "Эвертон"

Главный тренер "Уотфорда" Марку Силва не покинет свой пост в ближайшее время.

Как сообщает BBC, португальского специалиста пытался переманить "Эвертон", однако руководство "шершней" наотрез отказалось отпускать своего наставника в стан "ирисок".

Напомним, что "Эвертон" ищет замену уволенному Рональду Куману. Сейчас командой руководит Дэвид Ансворт.

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