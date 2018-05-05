"Уотфорд" – "Ньюкасл" - 2:1, "Борнмут" – "Суонси" - 1:0 (обзоры)

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"Уотфорд" – "Ньюкасл" - 2:1, "Борнмут" – "Суонси" - 1:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 37-го тура английской Премьер-лиги.

"Уотфорд" – "Ньюкасл" - 2:1 

"Борнмут" – "Суонси" - 1:0

Не пропустите: "Тоттенхэм" проигрывает и дает шанс "Челси" приблизиться и другие результаты 37-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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