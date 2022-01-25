"Уотфорд" объявил о назначении экс-тренера сборной Англии

Фото: инстаграм "Уотфорда"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Уотфорда" назначен Рой Ходжсон, сообщается на официальном сайте клуба.

Условия контракта не разглашаются. На посту наставника Ходжсон сменил ранее уволенного Клаудио Раньери.

"Уотфорд" после 20 матчей находится в зоне вылета и занимает 19-е место в Премьер-лиге.

74-летний Ходжсон ранее тренировал такие известные клубы, как "Интер", "Удинезе" и "Ливерпуль". Также возглавлял сборные Швейцарии и Англии.

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