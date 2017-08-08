"Уотфорд" объявил о переходе бразильского нападающего Ришарлисона за 12,5 миллионов евро

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"Уотфорд" объявил о переходе бразильского нападающего Ришарлисона за 12,5 миллионов евро
Нападающий "Флуминенсе" Ришарлисон стал игроком "Уотфорда", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12,5 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2022 года.

20-летний Ришарлисон выступал за "Флуминенсе" с 2016 года, провел за клуб 67 матчей и забил 19 голов. Ранее играл за "Америку Минейро". Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Бразилии и забил 3 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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