"Уотфорд" объявил о переходе нападающего Игнасио Пуссетто

Форвард "Удинезе" Игнасио Пуссетто перешел в "Уотфорд". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

We're pleased to announce the permanent signing of Argentinian winger Ignacio Pussetto from @Udinese_1896 on a four-and-a-half-year deal.



More info ??https://t.co/usRRxZd0EL