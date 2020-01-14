"Уотфорд" объявил о переходе нападающего Игнасио Пуссетто

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"Уотфорд" объявил о переходе нападающего Игнасио Пуссетто

Форвард "Удинезе" Игнасио Пуссетто перешел в "Уотфорд". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

We're pleased to announce the permanent signing of Argentinian winger Ignacio Pussetto from @Udinese_1896 on a four-and-a-half-year deal.

More info ??https://t.co/usRRxZd0EL

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 14, 2020

В "Удинезе" 24-летний футболист выступал с 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

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