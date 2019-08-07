"Уотфорд" объявил о подписании Уэлбека

Нападающий Дэнни Уэлбек стал игроком "Уотфорда", сообщает официальный твиттер клуба.

28-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "шершнями" контракт до лета 2022 года.

Последним клубом форварда был лондонский "Арсенал". За "канониров" он выступал с 2014 года, сыграл 126 матчей, забил 32 гола и сделал 15 ассистов.

Рыночная стоимость англичанина оценивается в 12 миллионов евро.

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