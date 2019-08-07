"Уотфорд" объявил о подписании Уэлбека
Нападающий Дэнни Уэлбек стал игроком "Уотфорда", сообщает официальный твиттер клуба.
28-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с "шершнями" контракт до лета 2022 года.
Последним клубом форварда был лондонский "Арсенал". За "канониров" он выступал с 2014 года, сыграл 126 матчей, забил 32 гола и сделал 15 ассистов.
Рыночная стоимость англичанина оценивается в 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Кристал Пэлас" готовит улучшенное предложение по Чалову. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить почти 90 миллионов евро за испанского форварда
-
ЦСКА нашёл замену Чалову в "Крыльях Советов"
-
"Краснодар" и "Порту" назвали стартовые составы на очный матч квалификации Лиги Чемпионов
-
Команда Кокорина и Мамаева сыграет в колонии с клубом из ПФЛ
-
"Уотфорд" объявил о подписании Уэлбека
-
Дуарте стал игроком "Милана"
-
Стала известна дата перехода Филиппа в "Динамо"
-
1
"Реал" отказался от трансфера Погба в пользу другой звезды мирового масштаба
-
Дзюба признан лучшим игроком "Зенита" в июле
-
ПСЖ объявил о переходе Траппа в "Айнтрахт"
-
Коутиньо отказал "Тоттенхэму"
-
Руни выбрал игровой номер в "Дерби Каунти"
-
3
Фабрегас - о лишнем весе Азара: "Это не новость, вы что последние 7 лет АПЛ не смотрели?"
-
1
Пике: "Люди обесценивают достижения "Барселоны"
-
Хавбек "Спартака" Глушенков близок к переходу в клуб Серии А
-
"Кристал Пэлас" готовит улучшенное предложение по Чалову
-
"Ноттингем Форест" купил защитника "Арсенала"
-
Украинская Премьер-лига сменила название
-
"Зенит" и "Сочи" подтвердили факт переговоров по Заболотному
-
"Спартак" претендует на двух игроков сборной Чехии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16