"Уотфорд" объявил о продлении соглашения с Капу

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"Уотфорд" объявил о продлении соглашения с Капу

Полузащитник Этьен Капу подписал новый контракт с "Уотфордом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между 29-летним французом и "шершнями" рассчитано до лета 2022 года.

Капу выступает за "Уотфорд" с 2015 года, сыграл 92 матча и забил 10 голов.  

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