"Уотфорд" объявил о рекордном трансфере в своей истории

"Уотфорд" купил 21-летнего игрока сборной Сенегала и "Ренна" Исмаила Сарр. Этот трансфер стал самой рекордной покупкой клуба в своей истории. Об этом сообщается в твиттере клуба.

По данным издания, переход футболиста обошелся английскому клубу в 35 миллионов евро.

Игрок выступал в составе "Ренна" с 2017 года. всего за французский клуб он выступил в 77 встречах, забил 18 голов и сделав 16 ассистов.

За сборную Сенегала Сарр сыграл 21 матч и забил 3 гола.

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