"Уотфорд" объявил о рекордном трансфере в своей истории

Теги уотфордсенегалисмаила сарртрансферыренн

"Уотфорд" объявил о рекордном трансфере в своей истории

"Уотфорд" купил 21-летнего игрока сборной Сенегала и "Ренна" Исмаила Сарр. Этот трансфер стал самой рекордной покупкой клуба в своей истории. Об этом сообщается в твиттере клуба.

По данным издания, переход футболиста обошелся английскому клубу в 35 миллионов евро.

Игрок выступал в составе "Ренна" с 2017 года. всего за французский клуб он выступил в 77 встречах, забил 18 голов и сделав 16 ассистов.

За сборную Сенегала Сарр сыграл 21 матч и забил 3 гола.

А еще: Жезус отстранен от матчей сборной Бразилии за инцидент в финале Кубка Америки| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Лукаку перешел в "Интер"

Официально: Лукаку перешел в "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов