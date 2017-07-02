"Уотфорд" объявил о трансфере Бахманна

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"Уотфорд" объявил о трансфере Бахманна

Вратарь "Сток Сити" Даниэль Бахманн стал игроком "Уотфорда", сообщает официальный сайт клуба.

22-летний страж ворот присоединился к "шершням" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до лета 2020 года.

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